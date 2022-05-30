Отец Агаларова: «Гамид подавлен после вылета. По контракту пока ничего нового»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии сына после вылета клуба в ФНЛ.

«По контракту пока ничего не обсуждали, никаких новостей. Команда разъехалась, прошло всего полтора дня, пока рано о чем-то говорить. Как у Гамида психологическое состояние после вылета? Конечно, он подавлен, переживает. Но жизнь продолжается, надо взять паузу, отдохнуть и готовиться к новому сезону независимо от того, где он окажется в следующем сезоне», — сказал Агаларов «СЭ».

Ранее, 28 мая, «Уфа» уступила дома «Оренбургу» в ответном матче (1:2) и потеряла прописку в РПЛ. Первая встреча команд в стыках завершилась ничьей (2:2).