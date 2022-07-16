В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что команда намерена улучшить результат, показанный в прошлом сезоне в РПЛ.

Вчера, 15 июля подмосковная команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 1-го тура премьер-лиги сезона-2022/23.

«Результат для нас положительный, стартовали в новом сезоне хорошо. Я считаю, что мы наиграли на победу, потому что у нас были более острые моменты. В первую очередь перед нами стоит задача показать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, постараться побить рекорд, который мы установили в сезоне-2020/21», — приводит ТАСС слова Ульянова.

В сезоне-2020/21 «Химки» заняли 8-е место в таблице чемпионата России с 45 очками в 30 матчах.

По итогам сезона-2021/22 химчане заняли 13-е место в турнирной таблице с 32 очками в 30 матчах. В стыковых матчах команда победила «СКА-Хабаровск» (3:1 по сумме двух встреч) и сохранила место в премьер-лиге.