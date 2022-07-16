В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что команда намерена улучшить результат, показанный в прошлом сезоне в РПЛ.
Вчера, 15 июля подмосковная команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 1-го тура премьер-лиги сезона-2022/23.
«Результат для нас положительный, стартовали в новом сезоне хорошо. Я считаю, что мы наиграли на победу, потому что у нас были более острые моменты. В первую очередь перед нами стоит задача показать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, постараться побить рекорд, который мы установили в сезоне-2020/21», — приводит ТАСС слова Ульянова.
В сезоне-2020/21 «Химки» заняли 8-е место в таблице чемпионата России с 45 очками в 30 матчах.
По итогам сезона-2021/22 химчане заняли 13-е место в турнирной таблице с 32 очками в 30 матчах. В стыковых матчах команда победила «СКА-Хабаровск» (3:1 по сумме двух встреч) и сохранила место в премьер-лиге.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1