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Сегодня, 09:25

В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что команда намерена улучшить результат, показанный в прошлом сезоне в РПЛ.

Вчера, 15 июля подмосковная команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 1-го тура премьер-лиги сезона-2022/23.

«Результат для нас положительный, стартовали в новом сезоне хорошо. Я считаю, что мы наиграли на победу, потому что у нас были более острые моменты. В первую очередь перед нами стоит задача показать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, постараться побить рекорд, который мы установили в сезоне-2020/21», — приводит ТАСС слова Ульянова.

В сезоне-2020/21 «Химки» заняли 8-е место в таблице чемпионата России с 45 очками в 30 матчах.

По итогам сезона-2021/22 химчане заняли 13-е место в турнирной таблице с 32 очками в 30 матчах. В стыковых матчах команда победила «СКА-Хабаровск» (3:1 по сумме двух встреч) и сохранила место в премьер-лиге.

Источник: https://tass.ru/sport/15232991
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ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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