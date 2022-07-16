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Сегодня, 09:44

Давыдов рассказал, как узнал о смерти бывшего одноклубника по «Спартаку» Козлова

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Денис Давыдов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на печальную новость о смерти бывшего одноклубника по «Спартаку» Александра Козлова.

«Узнал об этом днем, в обед. До выезда на матч с «Зенитом» пролежал в шоке. Тяжело очень. Потом еще перед самым выездом на игру пришла новость о Георгии Александровиче... Тяжело... С Сашей последний раз общались по телефону месяца полтора назад. Он очень любил футбол», — сказал Давыдов «СЭ».

Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет. У футболиста оторвался тромб.

Также вчера в возрасте 74 лет умер бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев.

Александр Козлов
Денис Давыдов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ

Стало известно, сколько зарабатывал умерший футболист Козлов в чемпионате Крыма
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И В Н П +/- О
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

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Зенит

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