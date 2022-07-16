Давыдов рассказал, как узнал о смерти бывшего одноклубника по «Спартаку» Козлова

Нападающий «Химок» Денис Давыдов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на печальную новость о смерти бывшего одноклубника по «Спартаку» Александра Козлова.

«Узнал об этом днем, в обед. До выезда на матч с «Зенитом» пролежал в шоке. Тяжело очень. Потом еще перед самым выездом на игру пришла новость о Георгии Александровиче... Тяжело... С Сашей последний раз общались по телефону месяца полтора назад. Он очень любил футбол», — сказал Давыдов «СЭ».

Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет. У футболиста оторвался тромб.

Также вчера в возрасте 74 лет умер бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев.