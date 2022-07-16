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Сегодня, 09:20

Садыгов заявил, что пока не приступал к оформлению Fan ID

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об оформлении карты болельщика.

«Пока ничего не оформлял. Не думал над этим вопросом. Паспорт болельщика ввели пока на нескольких стадионах. Думаю, что в будущем оформлю его», — сказал Садыгов «СЭ».

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

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Fan ID (паспорт болельщика)
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ФК Химки
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2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 1
Резиуан Мирзов

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Химки

 1
П
Александр Долгов

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