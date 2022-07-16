Садыгов заявил, что пока не приступал к оформлению Fan ID

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об оформлении карты болельщика.

«Пока ничего не оформлял. Не думал над этим вопросом. Паспорт болельщика ввели пока на нескольких стадионах. Думаю, что в будущем оформлю его», — сказал Садыгов «СЭ».

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.