В Госдуме высказались о возврате пива на футбольные стадионы

Сегодня под председательством Михаила Дегтярева состоялось заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Депутаты рассмотрели законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий, внесенный депутатами Государственной Думы Лебедевым и Свищевым. Принято решение рекомендовать законопроект к принятию в первом чтении.

Глава Комитета Госдумы Дегтярев отметил:

— Законопроект получил положительный отзыв Правительства России. В экспертном сообществе и прессе обсуждается вопрос распространения действия законопроекта и на другие виды спорта. Наши болельщики очень культурно себя проявили на чемпионате мира-2018. Посмотрите, какие фанаты в странах Европы, однако им никто не запрещает пить пиво. Мы не должны ущемлять в правах наших болельщиков. Остаются вопросы, где они выпьют пиво в ресторане до стадиона или после матча? И куда пойдет прибыль? Концептуально, мы собираем деньги вокруг стадиона — в пивных заведениях и ресторанах, через точки продажи пива заводим их на стадион, а далее по правилам, которые утвердит Министерство спорта России, доводим их до детско-юношеских школ.



Законопроектом вносится дополнение Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» нормой о целевом расходовании средств, полученных организаторами физкультурных мероприятий от заключенных соглашений по реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Данные средства направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.



Госдума примет законопроект о продаже пива на стадионе только в том случае, если Минспорт разработает правила распределения средств, полученных от продажи пива, на детско-юношеский спорт.

В законопроекте четко прописано, что распределение средств, полученных организаторами от продажи пива, тратятся на развитие физкультуры и спорта и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области физкультуры и спорта. То есть Минспорт, после принятия закона, будет обязан к третьему чтению представить проект правил.



Правила надо уже готовить, потому что второе и третье чтение, в случае принятия закона в ближайшее время, выйдет где-то на весну. К 1 марта надо уже готовить проект правил распределения средств от пива по детско-юношескому спорту. (Андрей Сизякин)