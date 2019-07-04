В Госдуме прокомментировали угрозу украинца российским футболистам

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал ситуацию с участием одного из украинских футболистов венгерского клуба "Халадаш" накануне матча с российским "Краснодаром-2".

Накануне игры, запланированной на 5 июля, полузащитник "Халадаша" Юрий Габовда на странице своей соцсети выступил с резким комментарием в адрес российских футболистов, пообещав нанести вред здоровью как минимум одному из игроков "Краснодара-2". В частности, он предложил своим подписчикам обратиться к услугам букмекеров и сделать ставку на то, что он получит прямую красную карточку за грубую игру против футболистов команды соперника. Руководство венгерского клуба приняло решение временно отстранить украинского хавбека от игр основной команды. Участия в матче с "Краснодаром-2" он не примет.

- Совсем недавно, как мы все помним, УЕФА никак не отреагировало на антироссийскую акцию грузинских футболистов, - сказал Свищев. - Теперь, посмотрите, что происходит в венгерской команде. Поступают уже открытые признания уложить на газон во время матча – причем в буквальном смысле – российского футболиста. Подобные демарши, конечно, недопустимы, и руководство венгерского клуба поступило совершенно правильно, отстранив этого футболиста после его угроз. Может, ему не футболом заниматься, а попробовать себя в единоборстве?

На мой взгляд, если УЕФА будет и дальше отмалчиваться, мы, к сожалению, не раз еще станем свидетелями подобных провокаций. УЕФА нужно брать пример с "Халадаша", которые немедля приняли меры, несмотря на последовавшие оправдания футболиста. Руководство венгерского клуба понимает, что политике нет места в спорте и демонстрировать свои политические пристрастия на поле не нужно.

На мой взгляд, все подобные случаи должны подтолкнуть УЕФА к определенным мерам, которые бы предотвратили их в будущем. Возможно, этой организации, а также и ФИФА следует разработать рекомендации о недопустимости устраивать политические акции на поле. Иначе в скором времени футбольные матчи станут похожи на политические дебаты.

Украинец угрожает российским футболистам. УЕФА нужно разобраться