В Госдуме объяснили беспомощностью слова президента киевского «Локомотива» о воровстве россиянами названия клуба и цветов команды

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента киевского «Локомотива» Александра Егорова о том, что московский клуб своровал название и традиционные цвета команды.

«Им надо внимательно почитать историю — когда и в каких годах был основан киевский «Локомотив», и не быть посмешищем для всего остального мира. Пускай изучат, какая была страна, где и что организовывалось. Надо силы свои мерить не в исторических справочниках, а на футбольном поле. Пусть занимаются спортом, а не историей и политикой, тем более у них с двумя последними плохо получается. Ну это от беспомощности, просто бесятся. Если есть какие-то вопросы, то могут написать письмо московскому «Локомотиву», чтобы сыграть с ними матч. Думаю, клуб внимательно рассмотрит это предложение и примет решение. «Локомотив» — один из сильнейших клубов России и Европы, а киевскую команду, даже если назовут, никто не узнает», — сказал Свищев «СЭ».

В своем заявлении Егоров отметил, что московский клуб украл цвета и название, а также забирал игроков из киевской команды.

Москвичи трижды в своей истории становились чемпионами страны, два раза побеждали в Кубке СССР, а также 9 раз выигрывали Кубок России. Помимо этого, «Локомотив» является трехкратным обладателем Суперкубка России.

Украинский клуб лишен статуса профессионального клуба и выступает в любительской лиге.

Александр Абустин