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Сегодня, 11:53

Семин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Александр Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.

«Во-первых, это уже опытный руководитель, который давно в футболе. Он при многих руководителях поработал, теперь ему предстоит самостоятельная работа, в которой он хорошо разбирается. Думаю, это хорошая кандидатура на пост руководителя лиги», — сказал Семин «СЭ».

Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.

РПЛ
Александр Алаев
Юрий Семин
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