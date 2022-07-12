Семин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Александр Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.

«Во-первых, это уже опытный руководитель, который давно в футболе. Он при многих руководителях поработал, теперь ему предстоит самостоятельная работа, в которой он хорошо разбирается. Думаю, это хорошая кандидатура на пост руководителя лиги», — сказал Семин «СЭ».

Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.