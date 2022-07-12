Семин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Александр Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.
«Во-первых, это уже опытный руководитель, который давно в футболе. Он при многих руководителях поработал, теперь ему предстоит самостоятельная работа, в которой он хорошо разбирается. Думаю, это хорошая кандидатура на пост руководителя лиги», — сказал Семин «СЭ».
Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.
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|0
|0
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|0
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
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13
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|0
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|0
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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