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Сегодня, 12:45

Три европейских клуба заинтересованы в трансфере полузащитника «Химок» Лоуренса

Карен Саркисян
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, прокомментировал рассказал о будущем своего клиента. Ранее он заявлял, что 20-летний нигериец может покинуть подмосковный клуб из-за разногласий с главным тренером Сергеем Юраном.

«Есть три европейских клуба, которые готовы подписать Лоуренса, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — Раскрывать клубы не готов, но один из них даже играет в еврокубках. Сейчас весь вопрос с рабочей визой — шенген оформляется порядка двух месяцев. «Химки» не хотят расставаться с Николасом, но готовы отдать его в аренду. Посмотрим, что будет дальше. Он хочет играть».

В прошедшем сезоне Лоуренс принял участие в пяти матчах за «Химки» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tri-kluba-iz-evropy-zainteresovany-v-transfere-lourensa-iz-himok/
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ФК Химки
Дмитрий Селюк
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