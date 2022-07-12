Три европейских клуба заинтересованы в трансфере полузащитника «Химок» Лоуренса
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, прокомментировал рассказал о будущем своего клиента. Ранее он заявлял, что 20-летний нигериец может покинуть подмосковный клуб из-за разногласий с главным тренером Сергеем Юраном.
«Есть три европейских клуба, которые готовы подписать Лоуренса, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — Раскрывать клубы не готов, но один из них даже играет в еврокубках. Сейчас весь вопрос с рабочей визой — шенген оформляется порядка двух месяцев. «Химки» не хотят расставаться с Николасом, но готовы отдать его в аренду. Посмотрим, что будет дальше. Он хочет играть».
В прошедшем сезоне Лоуренс принял участие в пяти матчах за «Химки» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -