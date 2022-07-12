Три европейских клуба заинтересованы в трансфере полузащитника «Химок» Лоуренса

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, прокомментировал рассказал о будущем своего клиента. Ранее он заявлял, что 20-летний нигериец может покинуть подмосковный клуб из-за разногласий с главным тренером Сергеем Юраном.

«Есть три европейских клуба, которые готовы подписать Лоуренса, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — Раскрывать клубы не готов, но один из них даже играет в еврокубках. Сейчас весь вопрос с рабочей визой — шенген оформляется порядка двух месяцев. «Химки» не хотят расставаться с Николасом, но готовы отдать его в аренду. Посмотрим, что будет дальше. Он хочет играть».

В прошедшем сезоне Лоуренс принял участие в пяти матчах за «Химки» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.