В «Спартаке» отреагировали на информацию о просьбе Зобнина уменьшить ему зарплату
09:09
В «Спартаке» высказались по поводу информации о том, что защитник команды Роман Зобнин просил уменьшить ему зарплату.
«Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале рассказал, что футболист считает, что его зарплата слишком большая, поэтому попросил клуб уменьшить ее.
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