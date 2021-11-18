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В «Спартаке» отреагировали на информацию о просьбе Зобнина уменьшить ему зарплату

09:09
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В «Спартаке» высказались по поводу информации о том, что защитник команды Роман Зобнин просил уменьшить ему зарплату.

«Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале рассказал, что футболист считает, что его зарплата слишком большая, поэтому попросил клуб уменьшить ее.

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Артем Калинин все материалы автора

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