В Голландии утверждают, что «Спартак» рассматривает аренду Промеса из «Аякса»

Голландский журналист Майк Вервей рассказал об интересе «Спартака» к хавбеку «Аякса» Квинси Промесу. По его словам, красно-белые очень настойчивы в желании вернуть своего бывшего игрока.

«Спартак» ведет себя очень настойчиво, но единственное, что я понимаю, так это то, что «Спартак» не может тратить большие деньги, а хочет взять игрока в аренду. Не могу себе представить, что «Аякс» сейчас отдаст его в аренду", — сказал Вервей в подкасте De Telegraaf.

Вместе с красно-белыми форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. В этом сезоне Промес сыграл в составе «Аякса» 21 матч, забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Контракт 29-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.