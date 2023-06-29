Globo: руководство «Фламенго» уверено, что подпишет хавбека «Зенита» Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к переходу в «Фламенго», сообщает Globo.

По информации источника, в бразильской команде уверены, что трансфер состоится в скором времени. Сообщается, что клуб знает, какая сумма нужна для осуществления сделки.

Представители «Фламенго» поговорили с самим игроком и его агентами. Главный аргумент, прозвучавший со стороны клуба, — игра в сборной Бразилии.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.

В феврале этого года 26-летний бразилец получил российское гражданство.