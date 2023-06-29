Афанасьев: «Я не против иностранцев, но у нас тоже есть много достойных кандидатов на должность главы департамента судейства РФС»
Экс-игрок ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал информацию о том, что Милорад Мажич назначен главой департамента судейства РФС.
«Я не против иностранцев, но у нас тоже есть много достойных кандидатов на эту должность! А качество судейства зависит не от главы департамента, а от самих арбитров — как они будут выполнять свои обязанности. Будет ли Мажич заставлять своих подчиненных делать свою работу ответственно, несмотря на все течения и варианты? Если это случится, то это будет здорово. Судья должен при любых обстоятельствах судить честно и непредвзято! Это основной критерий — тогда арбитров будут уважать», — цитирует «РБ Спорт» Афанасьева.
Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -