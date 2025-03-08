Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

В «Факеле» заявили, что накажут игрока, если обвинения в расизме в адрес Вендела будут доказаны

Константин Белов
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Вендел в матче против «Факела».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о возможных расистках выкриках с трибун в адрес полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура РПЛ.

«Что касается удаления Вендела, судьи приняли такое решение. Трибуны реагировали на ход игры, но речь точно не идет ни о каких провокациях в сторону игрока от воронежских болельщиков», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В клубе также прокомментировали послематчевые слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. На послематчевой пресс-конференции специалист заявил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».

«Нам пока непонятно, что имел в виду Сергей Семак по поводу поведения не обозначенного игрока «Факела». Надо разбираться, и, если это действительно было, то накажем игрока. Но нам очень тяжело себе представить, что кто-то из наших игроков мог такое допустить», — добавили в пресс-службе клуба.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Лусиано Гонду (в&nbsp;центре) стал автором победного гола в&nbsp;матче с &laquo;Факелом&raquo; (2:0).Средний палец в камеру и два удаления! «Зенит» смял «Факел», но потерял Вендела перед «Спартаком»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2026: основная информация
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Мужская волейбольная Суперлига сезона-2026/2027: основная информация
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по удалению полузащитника Якимова

ЦСКА — «Химки»: Виллиан Роша открыл счет в концовке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости