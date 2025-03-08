В «Факеле» заявили, что накажут игрока, если обвинения в расизме в адрес Вендела будут доказаны

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о возможных расистках выкриках с трибун в адрес полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура РПЛ.

«Что касается удаления Вендела, судьи приняли такое решение. Трибуны реагировали на ход игры, но речь точно не идет ни о каких провокациях в сторону игрока от воронежских болельщиков», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В клубе также прокомментировали послематчевые слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. На послематчевой пресс-конференции специалист заявил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».

«Нам пока непонятно, что имел в виду Сергей Семак по поводу поведения не обозначенного игрока «Факела». Надо разбираться, и, если это действительно было, то накажем игрока. Но нам очень тяжело себе представить, что кто-то из наших игроков мог такое допустить», — добавили в пресс-службе клуба.