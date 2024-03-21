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21 марта, 16:49

Гендиректор «Динамо» — о сотрудничестве с ОФК: «Контракт бессрочный. Дружба длится давно»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с ОФК Белград.

«Контракт бессрочный. Дружба длится давно, мы вместе смотрим в будущее. Мы начнем с приглашения ОФК на детско-юношеский турнир в Москву в ближайшее время. Есть ли вероятность проведения товарищеских матчей между основными командами? Есть идея, но пока рано об этом говорить. У нас была возможность сыграть с ОФК в Турции этой зимой, но по политической причине сербские клубы не оказались в Турции», — сказал Пивоваров.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

Что касается ОФК, то в данный момент команда из Белграда лидирует в первой сербской лиге и с высокой долей вероятности получит повышение в классе по итогам текущего сезона.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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«Динамо» подписало меморандум о сотрудничестве с клубом ОФК из Сербии

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
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