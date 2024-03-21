«Динамо» подписало меморандум о сотрудничестве с клубом ОФК из Сербии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный вице-президент ОФК Костадин Терзич сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве между клубами.

«Сегодня радостный день. Сотрудничество между клубами и болельщиками продолжается более 15 лет. Рад, что сейчас это сотрудничество будет структурировано. Меморандум позволит укрепить и расширить товарищеские отношения между «Динамо» и ОФК. Будем двигаться в будущее вместе. Поздравляю всех, особенно болельщиков», — сказал Пивоваров.

«Для меня большое удовольствие находиться в Москве. Сейчас между Сербией и Россией отношения стали лучше, чем когда-либо. Очень рад, что благодаря футболу мы можем развивать нашу дружбу. Спасибо большое нашим друзьям из «Динамо», — сказал Терзич.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.