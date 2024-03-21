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21 марта, 16:39

«Динамо» подписало меморандум о сотрудничестве с клубом ОФК из Сербии

Константин Белов
Корреспондент
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Павел Пивоваров и Костадин Терзич.
Фото «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный вице-президент ОФК Костадин Терзич сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве между клубами.

«Сегодня радостный день. Сотрудничество между клубами и болельщиками продолжается более 15 лет. Рад, что сейчас это сотрудничество будет структурировано. Меморандум позволит укрепить и расширить товарищеские отношения между «Динамо» и ОФК. Будем двигаться в будущее вместе. Поздравляю всех, особенно болельщиков», — сказал Пивоваров.

«Для меня большое удовольствие находиться в Москве. Сейчас между Сербией и Россией отношения стали лучше, чем когда-либо. Очень рад, что благодаря футболу мы можем развивать нашу дружбу. Спасибо большое нашим друзьям из «Динамо», — сказал Терзич.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
 0 : 0
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Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
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