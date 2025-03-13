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В «Динамо» сообщили о возможном возвращении Майсторовича после паузы на матчи сборных

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника Милана Майсторовича.

— Была информация, что Майсторович якобы должен будет опять ехать в Сербию, якобы у него какие-то проблемы с пахом.

— У него с пахом все нормально, все хорошо. У него вторичное проявление, небольшое воспаление, сакроилеит. Сустав, где крестец соединяется с костями таза, чуть воспалился от нагрузки. Сегодня у него все нормально, в принципе. Но к ближайшей игре мы его не готовим, так как он пропустил это микроцикл полностью. В Сербию он полетит: совместит приятное с полезным, так как у нас сейчас три дня выходных будет. Мы вместе полетим. Просто для вторичной консультации у хирурга, который его оперировал, ничего более.

В целом, мы рассчитываем, чтобы уже после паузы он полноценно вернулся к тренировкам и подготовке к возобновлению чемпионата, — сказал Родионов «СЭ».

20-летний футболист не принимал участия в матчах «Динамо» с сентября из-за повреждения приводящих мышц.

В этом сезоне Майсторович провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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 4
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