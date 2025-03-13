Малафеев сравнил поведение Вендела с Зиданом в финале ЧМ-2006: «Спортсмены должны понимать, что их всегда будут провоцировать»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела.

«Спортсмены должны понимать, что их всегда будут провоцировать. И Вендел не исключение: ему могут сказать все что угодно — обозвать, задеть, оскорбить. К этому необходимо быть готовым. Как и Зидану, который должен был справиться с тем, что Матерацци сказал про его мать и сестру. Это часть спорта. Ужасная, мерзкая, но часть», — сказал Малафеев «СЭ».

27-летний полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку на 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0) за неприличный жест в адрес болельщиков. В клубе из Санкт-Петербурга утверждают, что в адрес бразильца имело место проявление расизма.