В "Динамо" рассматривают кандидатуру Балашова

По информации "СЭ", в "Динамо", которое перешло под контроль банка ВТБ, рассматривают кандидатуру гендиректора тульского "Арсенала" Дмитрия Балашова на один из постов в менеджменте.

С Балашовым уже контактировали по поводу возможного сотрудничества - контракт с клубом у гендиректора туляков истекает в октябре 2019-го года. Кроме того, новые владельцы рассматривают также вариант сотрудничества с Дмитрием Ивановым, который около 10 лет уже занимал пост гендиректора "Динамо".

Главной же кандидатурой остается Юрий Белкин. (Сергей Егоров)