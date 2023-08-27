Член совета директоров «Динамо»: «Нужно иметь разумное количество футболистов в команде, чтобы все получали игровое время»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о возможных трансферах на выход.

«Помимо того, что мы можем остоять состав нашей команды — надо думать о микроклимате. Если у тренера 30 человек, то кто-то не играет и недоволен этим. Нужно иметь разумное количество футболистов в команде, чтобы все получали игровое время. Это важный момент», — сказал Гафин «СЭ».

После 6 туров «Динамо» набрало 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые сыграют 3 сентября против «Ростова».