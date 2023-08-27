В «Динамо» рассказали об интересе к защитнику Сазонову от клуба из топ-лиги

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «СЭ» об интересе зарубежных клубов к защитнику Сабе Сазонову.

«Есть предметный интерес к Сабе Сазонову от клуба из топ-лиги, но трансфера нет. Саба — игрок «Динамо», — сказал Гафин «СЭ».

Соглашение 21-летнего грузина с «Динамо» действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сазонова в 3 миллиона евро.