В «Динамо» рассказали о травме Захаряна
13:31
Пресс-служба «Динамо» рассказала о травме полузащитника команды Арсена Захаряна.
«В игре с «Зенитом» Захарян повредил мышцу бедра, — говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба. — Восстановление займет от двух до трех недель. Здоровья, Арсен! Ждем скорейшего возвращения на поле».
В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 13 матчах за «Динамо».
Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что Захарян не сыграет за национальную команду в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/zaxaryan-ne-pomozet-sbornoi-rossii-v-noyabrskix-matcax
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