В «Динамо» рассказали о травме Захаряна

Пресс-служба «Динамо» рассказала о травме полузащитника команды Арсена Захаряна.

«В игре с «Зенитом» Захарян повредил мышцу бедра, — говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба. — Восстановление займет от двух до трех недель. Здоровья, Арсен! Ждем скорейшего возвращения на поле».

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 13 матчах за «Динамо».

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что Захарян не сыграет за национальную команду в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией.