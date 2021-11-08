Агент Глебова: «Данил любит «Ростов», странно сейчас размышлять о каких-то трансферах»

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, в разговоре с «СЭ» высказался о результативности своего клиента в последних турах РПЛ.

— У Данила получилась очень насыщенная последняя неделя: гол «Спартаку», вызов в сборную, обсуждаемый день рождения, гол+пас и 5:1 с «Рубином»...

— Не хочу излишне нахваливать Даню в СМИ, все и так все видят. Его игру, реакции, ответственность. Не по годам, что называется. В первую очередь, хочется поблагодарить тренерский штаб «Ростова» за то, что доверили Глебову капитанскую повязку. Мне кажется, он оправдывает их выбор.

— С учетом изменившегося статуса кажется, что зимой купить Глебова будет тяжелее, чем прошедшим летом.

— Сейчас об этом вообще не думаем. Впереди ключевые матчи сборной, концовка первой части сезона в РПЛ. Сложный сезон, наверное, переломный для Глебова. Он думает только о футболе, прогрессе команды и своем личном. Данил любит «Ростов», и было бы странно сейчас размышлять о каких-то трансферах. И тем более мне вне трансферного окна рассуждать об этом в СМИ.