ЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа
13:21
ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Седрика Гогуа из клуба.
«Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Московский клуб и 27-летний ивуариец расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sedrik-gogua-pokinul-pfk-cska/
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