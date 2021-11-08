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ЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа

13:21
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ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Седрика Гогуа из клуба.

«Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Московский клуб и 27-летний ивуариец расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sedrik-gogua-pokinul-pfk-cska/

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