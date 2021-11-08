ЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа

ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Седрика Гогуа из клуба.

«Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Московский клуб и 27-летний ивуариец расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.