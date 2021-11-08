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Захарян и Самошников не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022

12:52
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболисты не смогут сыграть в матчах против Кипра и Хорватии по медицинским причинам.

Отмечается, что в команду впервые будет вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

В ноябре сборная России сыграет против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/1225

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры