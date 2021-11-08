Захарян и Самошников не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболисты не смогут сыграть в матчах против Кипра и Хорватии по медицинским причинам.

Отмечается, что в команду впервые будет вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

В ноябре сборная России сыграет против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).