Захарян и Самошников не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022
12:52
Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Футболисты не смогут сыграть в матчах против Кипра и Хорватии по медицинским причинам.
Отмечается, что в команду впервые будет вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.
В ноябре сборная России сыграет против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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