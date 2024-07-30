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Сегодня, 10:12

В «Динамо» подтвердили возможный трансфер форварда олимпийской сборной Марокко Маухубу

Виктория Кравченко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о возможной покупке нападающего «Раджа Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухубу.

«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

29 июля Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.

Источник: РБ Спорт
Сборная Марокко по футболу
ФК Динамо (Москва)
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2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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