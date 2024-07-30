В «Динамо» подтвердили возможный трансфер форварда олимпийской сборной Марокко Маухубу
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о возможной покупке нападающего «Раджа Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухубу.
«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».
29 июля Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».
В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.
Источник: РБ Спорт
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|
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|3.08
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|
Зенит – Ростов
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|3.08
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|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
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|4.08
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|4.08
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|
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Бителло
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Зенит
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|К
|Ж
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Динамо
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|1
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