В «Динамо» подтвердили возможный трансфер форварда олимпийской сборной Марокко Маухубу

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о возможной покупке нападающего «Раджа Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухубу.

«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

29 июля Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.