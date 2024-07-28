Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»
Агент нападающего клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуба Анис эль-Мехди в комментарии для «СЭ» подтвердил новость, что игрок прошел медосмотра для перехода в московское «Динамо».
Ранее об этом сообщило издание Botolamedia. По информации источника, футболист прошел медицинское обследование во французском Сент-Этьене.
— Пишут, что Маухуб прошел медосмотр для перехода в «Динамо».
— Да, — ответил эль-Мехди «СЭ».
В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.
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|6
|
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|1
|1
|0
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|4
|
4
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|
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|
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|1
|
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|2
|0
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|
15
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|2
|0
|0
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16
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
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|28.07
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|
Краснодар – Динамо Мх
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Зенит
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
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|П
|
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Бителло
Динамо
|4
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Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
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|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
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