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Сербский нападающий «Пари НН»: «РПЛ входит в топ-6-7 сильнейших в Европе»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Сербский нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович поделился мнением об уровне футбола в РПЛ.

«По сравнению с моим первым приходом в РПЛ уровень лиги отличается, но совсем немного, нельзя говорить о какой-то огромной разнице. Я считаю, что российская лига по-прежнему на очень хорошем уровне, здесь каждому сложно играть. На мой взгляд, турнир входит в топ-6-7 сильнейших в Европе», — сказал Ожегович «РБ Спорт».

30-летний Ожегович перешел в «Пари НН» в начале июля из греческой «Кифисии». В прошлом сезоне форвард провел за греческий клуб 31 матч, в которых отметился 16 голами. В сезоне-2018/2019 серб выступал за тульский «Арсенал».

Источник: РБ Спорт
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