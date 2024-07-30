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Сегодня, 10:00

Даса не считает, что Глух перейдет в Россию. Футболистом интересовался «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» оценил шансы на переход партнеров по сборной Израиля Оскара Глуха и Эдена Карцева в клубы РПЛ.

В летнее трансферное окно 2022 года хавбек Карцев, на тот момент игравший за «Маккаби» из Нетании, перешел в «Динамо», однако вскоре сделка была аннулирована — бело-голубые не смогли совершить платеж и израильский клуб вернул футболиста. В настоящее время футболист выступает за «Шеньчжень Пэн Сити».

Глух перешел в «Зальцбург» из «Маккаби» Тель-Авив в январе 2023 года. Летом 2022 года сообщалось, что футболиста пытался подписать «Зенит», однако израильский клуб не отпустил полузащитника в Россию.

«Эден играет в Китае. Оскар хорошо выступает за «Зальцбург». Многие топ-клубы хотят приобрести его. Не думаю, что в данный момент он может перейти в Россию. У него есть все, чтобы играть за лучшие команды мира», — сказал Даса «СЭ».

В нынешнем сезоне Карцев провел 3 матча за «Шеньчжень» и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Глух провел за австрийский «Зальцбург» 39 матчей, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
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Даса объяснил, почему сыграл левого защитника в матче против «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
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Факел – Краснодар
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