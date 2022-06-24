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Лещенко назвал «пиар-ходом» появление Овечкина в матче «Динамо» — «Амкал»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в футбольном матче «Амкала» с московской командой.

«Овечкин в «Динамо» — прекрасно! Это хороший пиар-ход для того, чтобы популяризировать футбол в России», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее стало известно, что Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 24 июня.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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 - : -
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