Лещенко назвал «пиар-ходом» появление Овечкина в матче «Динамо» — «Амкал»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в футбольном матче «Амкала» с московской командой.

«Овечкин в «Динамо» — прекрасно! Это хороший пиар-ход для того, чтобы популяризировать футбол в России», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее стало известно, что Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 24 июня.