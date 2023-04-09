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В «Динамо» поддерживают идею возвращения пива на российские стадионы

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему возвращения пива на российские футбольные стадионы.

«Мы поддерживаем инициативу продажи пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей, уже неоднократно об этом говорили», — приводит Sport24 слова Пивоварова.

Также он ответил на вопрос, готово ли «Динамо» стать первым клубом, который вернет пиво на футбол.

«Для этого нам необходимо законодательное разрешение. Сейчас его нет», — добавил генеральный директор.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-09-v-dinamo-vystupili-za-vozvrashcheniye-piva-na-rossiyskiye-stadiony
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6
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8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
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 Урал 22 7 4 11 24-35 25
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