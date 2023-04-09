Полузащитник «Торпедо» Каймаков летом покинет клуб
Полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков по окончании сезона покинет клуб, сообщает «РБ Спорт».
Футболист выступает за московскую команду на правах аренды из хорватского клуба «Славен Белупо». Его соглашение с автозаводцами рассчитано до конца текущего сезона.
Как сообщает источник, по окончании срока аренды Каймаков покинет «Торпедо» вне зависимости от того, удастся клубу сохранить прописку в РПЛ или нет. Также отмечается, что полузащитник будет готов рассмотреть предложения от других российских клубов.
В текущем сезоне Каймаков провел 13 матчей в составе «Торпедо», не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4