"В детстве в прятки хорошо играл?" Сафонов подколол Дзюбу

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов пошутил над форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Голкипер выложил в сториз Instagram эпизод матча команд в рамках 4-го тура РПЛ (1:1). Дзюба присел за спиной Сафонова, видимо, надеясь перехватить мяч. Вратарь потрепал его по голове, а снимки прокомментировал: "В детстве в прятки хорошо играл?"

Похожий гол "Зенит" забил в матче за Суперкубок России-2008 против "Локомотива" (2:1). Нападающий петербуржцев Андрей Аршавин выскочил из-за спины Ивана Левенца и перехватил мяч, который тот выпустил из рук.