ЦСКА проведет все матчи предсезонного турнира на «ВЭБ Арене». Клуб заработает более 25 миллионов рублей

ЦСКА проведет все матчи предсезонного турнира на «ВЭБ Арене»

По информации «СЭ», сегодня официально будет объявлено о предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер», который стартует 21 июня.

По нашим данным, ЦСКА проведет все свои матчи на турнире на «ВЭБ Арене». На этом стадионе состоится четыре из шести матчей Кубка.

Клуб сможет заработать на аренде стадиона более 25 миллионов рублей.

Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля.