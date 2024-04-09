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Сегодня, 14:25

В ЦСКА прокомментировали продление контракта Чалова

Виктория Кравченко
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Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание нового контракта с воспитанником Федором Чаловым. Сегодня, 9 апреля, клуб продлил соглашение с игроком до 2025 года.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Федором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми. В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту», — цитирует Бабаева пресс-служба команды.

В этом сезоне Чалов провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи. ЦСКА после 22 туров РПЛ набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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