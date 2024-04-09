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Сегодня, 14:24

Испанский журналист: «У Морено больше авторитета в Испании, чем у Абаскаля»

Зарина Халимхонова
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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» поделился мнением об испанских специалистах, работающих в российском чемпионате.

«В испанских СМИ особо не уделяют внимания работе Абаскаля в России... Если только когда его команда побеждает... Это также можно сказать по отношению к Деограсии из «Оренбурга» и к тренеру «Родины» Артиге. К Роберту Морено больше внимания, так как он работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако». У него авторитета больше, чем у Абаскаля», — сказал Ортега «СЭ».

46-летний Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Роберт Морено
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
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И К Ж
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