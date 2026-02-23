Кержаков заявил, что «Зенит» первым в России выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос о том, какой российский клуб может первым стать победителем Лиги чемпионов.

«Ну... Я не буду [оригинальным]... «Зенит», — сказал Кержаков в видео на Youtube-канале FONBET.

В 2008 году «Зенит» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В Лиге чемпионов клуб из Санкт-Петербурга трижды выходил в 1/8 финала турнира.

В последний раз «Зенит» участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. Тогда команда Сергея Семака заняла третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и шведским «Мальме».

C 2022 года российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.