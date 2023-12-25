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Сегодня, 18:50

В ЦСКА отреагировали на переход Сигурдссона в «Блэкберн». Футболист приостановил контракт с армейцами летом

Константин Белов
Корреспондент
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Арнор Сигурдссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Арнор Сигурдссон подписал контракт с «Блэкберном» до конца июня 2025 года.

Летом 2022 года 24-летний исландец приостановил контракт с ЦСКА, воспользовавшись поправкой ФИФА, после чего присоединился к «Блэкберну» на правах аренды.

«Как известно, Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА на этот сезон по новой редакции регламента ФИФА. При этом, его договор с нами действует до конца мая 2024 года. Соответственно, так как до окончания действующего контракта остается менее шести месяцев, то по правилам ФИФА «Блэкберн» уже может подписать с ним долгосрочный контракт», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2023/24 Сигурдссон провел за «Блэкберн» 17 матчей и забил 5 голов.

24-летний футболист выступал за ЦСКА с августа 2018 года, он провел за московский клуб 87 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Сигурдссон играл на правах аренды за «Венецию». В июле 2022 года исландец приостановил контракт с ЦСКА и провел один сезон в «Норчепинге».

Арнор Сигурдссон
Футбол
РПЛ
ФК Блэкберн Роверс
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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