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Агент Щенникова рассказал, чем игрок занимается после ухода из футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, чем игрок занимается после ухода из футбола.

«Я не знаю, вернется ли Георгий, зависит от предложений. Если будет интересный вариант — может вернуться, чтобы поддержать форму. Сейчас Щенников занимается своей семьей и бизнесом. Вернуться зимой? Зависит от того, кто будет заинтересован в нем, потому что пауза слишком большая. Ведутся какие-то переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть. У него свой бизнес, трое детей, с Москвой много что связывает. Если не будет дальнего варианта на хороших условиях, то возвращение вряд ли планируется», — приводит слова Metaratings.ru.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shennikova-georgii-zanimaetsya-semei-i-biznesom-vedutsya-peregovory-no-eto-ne-to-chto-nam-khotelos-by-318745/
Георгий Щенников
Футбол
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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