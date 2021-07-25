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Ярошик: «Новому тренеру ЦСКА важно победить на старте сезона. Так и надо играть дальше!»

22:21
Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА
Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Уфой» в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«В первой игре очень важно победить. Хорошо, что сегодня все получилось. Конечно, соперник был, я думаю, не самый сильный. Новому тренеру важно победить на старте сезона. Это только начало. Так и надо играть дальше. Следующий матч с «Локомотивом» даст нам ответов больше, чем этот. Конечно, очень хорошо, что Заболотный пришел в ЦСКА. Молодец, что сумел забить победный гол. Это важно для тренерского штаба и для игрока. Безусловно, о полезности этого трансфера мы будем говорить только в конце сезона», — сказал Ярошик «СЭ».

Единственный гол в матче забил форвард красно-синих Антон Заболотный на 61-й минуте встречи.

Матч с «Уфой» стал для Алексея Березуцкого первым официальным в РПЛ на посту главного тренера команды.

ЦСКА — Уфа

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