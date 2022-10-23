В ЦСКА объяснили отсутствие Кучаева в заявке на матч с «Оренбургом»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Константина Кучаева в заявке на матч с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.

«Кучаев был готов принять участие в игре с точки зрения своих проблем с мышцами. Но, к сожалению, вчера заболел — классическая вирусная инфекция респираторная, два дня пропустил. Участие в сегодняшнем матче было невозможно.

Но сразу после выздоровления, а это произойдет я думаю завтра-послезавтра, он должен быть готов к игре против «Локомотива», — рассказал Безуглов пресс-службе армейцев.

Матч «Оренбург» — ЦСКА начнется сегодня в 14.00 мск.