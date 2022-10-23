Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Ахматом»

Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в гостевом матче 14-го тура РПЛ с «Ахматом», сообщила пресс-служба клуба.

«Юрий Нагайцев сегодня будет исполняющим обязанности главного тренера», — заявили в «Торпедо».

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный из-за болезни.

Ранее «СЭ» сообщил, что Талалаев не полетел в Грозный из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

Встреча «Ахмат» — «Торпедо» состоится сегодня, 23 октября. Начало — в 19.00 мск. Грозненцы после 13 туров идут на 8-м месте, московский клуб располагается на 16-й строчке.