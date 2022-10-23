Нгамале рассказал об атмосфере в «Динамо»: «Каждый работает за каждого»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в команде с момента его прихода в московский клуб.

— Что изменилось в команде, у вас три победы подряд.

— Мы работаем над тем, чтобы быть лучше и лучше. Воплощаем то, что тренер хочет от нас. Двигаемся от игры к игре.

— Есть ли какая-то разница между тем, когда вы только пришли в «Динамо» и сейчас?

— Да, все немного поменялось. Ментальность игроков тоже изменилась. Каждый работает за каждого. Все хорошо.

— Вам осталось три очка до третьего места. Надеетесь ли вы до сих на медали РПЛ?

— Как я уже сказал, мы готовимся к каждой игре, усердно работаем.

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России