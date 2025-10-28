Бабаев: «Не удивило назначение Мовсесьяна в «Спартак»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора «Спартака».
«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно долго. А переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления», — цитирует Бабаева ТАСС.
О назначении 49-летнего Мовсесьяна было объявлено 16 октября. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.
Источник: ТАСС
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