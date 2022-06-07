Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных вспомнил свой уход из московского клуба.

— После вашего ухода в «Спартаке» началась слишком частая смена тренеров. Может ли команда приспосабливаться каждый раз к новому тренеру и играть успешно?

— Бывали разные случаи, — сказал Бесчастных на мероприятии, посвященном празднованию столетия клуба. — Если тренер пропагандирует ту игру, которую любят футболисты, то можно быстро найти общий язык. После нас и не было в «Спартаке» такого уровня футболистов.

— Если бы я всю жизнь играл в «Спартаке», мне бы совесть не позволила перейти в «Динамо».

— Тебе бы совесть не позволила, а семью как бы ты кормил? И я тогда не в «Динамо» уходил. Если тебе в «Спартаке» говорят, что ты на хрен не нужен, то что делать? Я тогда руководствовался тем, что наконец-то смогу играть в команде, которая в Москве, что я буду дома. Я стал не нужен в «Спартаке», и мне пришлось уйти.