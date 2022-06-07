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Бесчастных — об уходе из «Спартака»: «Я стал не нужен, и мне пришлось уйти»

Бесчастных рассказал о причинах своего ухода из «Спартака»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных вспомнил свой уход из московского клуба.

— После вашего ухода в «Спартаке» началась слишком частая смена тренеров. Может ли команда приспосабливаться каждый раз к новому тренеру и играть успешно?

— Бывали разные случаи, — сказал Бесчастных на мероприятии, посвященном празднованию столетия клуба. — Если тренер пропагандирует ту игру, которую любят футболисты, то можно быстро найти общий язык. После нас и не было в «Спартаке» такого уровня футболистов.

— Если бы я всю жизнь играл в «Спартаке», мне бы совесть не позволила перейти в «Динамо».

— Тебе бы совесть не позволила, а семью как бы ты кормил? И я тогда не в «Динамо» уходил. Если тебе в «Спартаке» говорят, что ты на хрен не нужен, то что делать? Я тогда руководствовался тем, что наконец-то смогу играть в команде, которая в Москве, что я буду дома. Я стал не нужен в «Спартаке», и мне пришлось уйти.

Владимир Бесчастных
ФК Спартак (Москва)
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Ростов

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Далер Кузяев

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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