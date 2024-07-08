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Сегодня, 22:15

В «Црвене Звезде» объяснили партнерство с «Зенитом»: «Дать всем понять, что Сербия и Россия — братские страны»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о партнерстве с «Зенитом».

«Меня радует, что многие наши молодые игроки получили шанс и сыграли очень хорошо на Летнем кубке. Они наше будущее. Но самое главное, чтобы «Црвена Звезда» и «Зенит» продолжали развивать дружеские отношения и давали всем понять, что Сербия и Россия — братские страны», — сказал Терзич «СЭ».

8 июля «Зенит» на своем поле уступил «Црвене Звезде» (1:2) в матче Летнего кубка.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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