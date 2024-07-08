Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили задачу выиграть турнир»
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче.
«Во-первых, я бы хотел поблагодарить «Зенит» за феноменальную организацию турнира и наше пребывание здесь, в Санкт-Петербурге. Это выше всяких похвал. Понятно, что побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили себе задачу выигрывать на этом турнире. Нам было важно укомплектовать команду, чтобы они сыгрались, потому что вы видели, у нас некоторых игроков не хватает, очень много молодых игроков.
И «Зенит», и «Сочи», и «Тальерес» — это феноменальные, замечательные команды очень высокого уровня, поэтому эти победы очень много значат для нас. Мы надеемся, что игры в этом турнире дадут нам определенную поддержку в дальнейшей подготовке к нашему чемпионату и к тем играм, которые у нас пройдут дальше», — сказал Милоевич.
«Црвена Звезда» начнет сезон-2024/25 чемпионата Сербии домашним матчем с «Единством» 20 июля.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -