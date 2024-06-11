В четверг «СЭ» объявит лучшего футболиста РПЛ по опросу игроков премьер-лиги

«СЭ» провел традиционный опрос игроков премьер-лиги с целью определить лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2023/24.

Впервые таким образом победителя мы выявили в 1991 году, когда еще разыгрывался чемпионат Союза (лучшим стал Игорь Корнеев из ЦСКА).

Сейчас в голосовании приняли участие 16 клубов РПЛ, в каждом из которых свою тройку назвали 11 футболистов. 176 респондентов-коллег — чье мнение может быть объективнее?

В итоге пятерка лучших по числу набранных баллов в алфавитном порядке получилась такой:

— Максим Глушенков («Локомотив»),

— Матео Кассьерра («Зенит»),

— Джон Кордоба («Краснодар»),

— Эдуард Сперцян («Краснодар»),

— Константин Тюкавин («Динамо»).

Кто из них стал лучшим — «СЭ» объявит в четверг, 13 июня.