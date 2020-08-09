В чем особенности нового чемпионата. Мнение тренера «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после стартового матча чемпионата-2020/21 с «Ахматом» в Туле (0:0) выразил мнение, что его команда проявила стремление к победе. При этом он оценил ее состояние после короткой летней паузы между сезонами.

— Не совсем доволен результатом. Как говорится, есть осадочек — в том плане, что не забили. Считаю, что план на игру ребята в основном выполнили, мы хорошо смотрелись и в первом тайме, и во втором были моменты. Не сбрасывали скорость, в концовке было видно, что не смирились с ничейным результатом, хотели выиграть. Игра смотрелась неплохо, — сказал Подпавлый в комментарии для СМИ.

— Две недели между сезонами — что-то реально было изменить?

— У всех такие условия. Была проделана работа: мы готовились не к одной игре, а к тому, что будет плотный график — и его надо выдержать. Хорошо, у нас есть скамейка.

— Левашова не было в заявке из-за повреждения?

— У него травма локтевого сустава. Серьезное повреждение для вратаря.

— Почему Ткачев и Чаушич остались в запасе?

— Ткачев получил травму на последней тренировке. Он был в заявке, но с ним и доктором решили не рисковать, дали паузу. Чаушич сегодня не попал в состав — конечно, мы на него рассчитываем, но решили поставить других.

— Как подготовиться к сложному графику — 20 дней и 6 игр?

— Будем подводить ребят. Сейчас нагрузочных тренировок уже не будет, эту работу мы сделали в подготовительном периоде. Сейчас готовимся к конкретным играм. (Артем Агапов)