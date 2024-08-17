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Сегодня, 15:48

В арендном соглашении Бакаева нет пункта о запрете на участие в матчах против «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пропуске полузащитником «Химок» Зелимханом Бакаевым матча против петербуржцев в 5-туре РПЛ.

Ранее «Химки» анонсировали проведения автограф-сессии с участием Бакаева перед матчем с «Зенитом».

— Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против «Зенита»?

— Не существует.

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 18 августа, на «Арене Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
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Евгений Марков

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Даниил Фомин

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Динамо

 3 1 0
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