В арендном соглашении Бакаева нет пункта о запрете на участие в матчах против «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пропуске полузащитником «Химок» Зелимханом Бакаевым матча против петербуржцев в 5-туре РПЛ.

Ранее «Химки» анонсировали проведения автограф-сессии с участием Бакаева перед матчем с «Зенитом».

— Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против «Зенита»?

— Не существует.

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 18 августа, на «Арене Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.